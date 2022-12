Fanno preoccupare non poco le condizioni di salute attuali di Luca Vialli che, in occasione dell'improvviso peggioramento degli scorsi giorni, è stato inondato d'affetto di vecchi compagni e non. Ad esprimere tutta la vicinanza e il supporto nei confronti della leggenda della Samp è anche l'ex preparatore atletico dell'Inter, oggi al Real, Antonio Pintus che in passato ha allenato lo stesso Vialli alla Juventus, prima di lavorarci insieme al Chelsea dal '98 al 2000. "Luca è stato l’allenatore con il quale ho fatto la mia prima esperienza da preparatore responsabile nel Chelsea. Devo assolutamente ringraziarlo per l’opportunità e la fiducia che mi accordò - dice alla Gazzetta dello Sport -. Lo ho avuto anche da giocatore e vi assicuro che è un leone indomito, oltre a una persona di un’intelligenza e di un’affettuosità fuori dal comune.