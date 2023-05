Non vanta molti gettoni con la maglia nerazzurra nel suo trascorso calcistico, ma l'Inter è rimasta assolutamente nel cuore di Victor Obinna. Al punto da esprimersi da tifoso assodato sulla finale di Champions League ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ero a San Siro per i quarti con il Benfica, spero di andare anche a Istanbul. Il Manchester City è una squadra incredibile, ma da tifoso dico che possiamo farcela. Serve essere convinti, crederci. Il City ha già perso una finale nel 2021, può ripetere l’errore (ride, ndr). L’Inter ha fatto un cammino eccezionale, nessuno credeva in noi quando nel girone dovevamo affrontare Bayern Monaco e Barcellona. La squadra mi ha sorpreso, Inzaghi e tutto il gruppo sono stati eccezionali. Mi sbilancio, possiamo vincere", spiega il nigeriano, oggi impegnato nel ruolo di osservatore. E per il quale si candida anche per un eventuale ritorno in nerazzurro: "Se mi chiamassero come osservatore, direi sì all’istante. Presto potrei portare uno dei ragazzi che seguo nelle giovanili nerazzurre, mai dire mai”.

Obinna ricorda poi il precedente di 13 anni fa, quando l'Inter sfidò e superò il City in un match della tournée negli Stati Uniti: "Eravamo a Baltimora per la Pirelli Cup, faceva caldissimo eppure allo stadio c’erano 60mila persone. Segnai una doppietta, il primo gol su assist di Esteban Cambiasso. Anche Rafael Benitez si complimentò con me dopo la partita. Peccato non essere rimasto nell’anno del Triplete, volevo giocare di più per guadagnarmi la nazionale. In nerazzurro facevo l’ala destra, chiuso da Luis Figo e Ricardo Quaresma.