Come è nato il il trasferimento di Ricardo Alvarez all'Inter nel 2011? È una delle domande a cui risponde l'argentino nella recente intervista rilasciata ai colleghi de IlPosticipo: "Quell'anno avevamo fatto una grande stagione con il Velez - ricorda il mancino di Buenos Aires -. Avevamo vinto il campionato ed eravamo arrivati in semifinale di Copa Libertadores. Si iniziava a parlare del mio trasferimento in Europa. Mi volevano tante squadre. Era quasi chiuso il mio passaggio all'Arsenal, io però sapevo di piacere all'Inter e volevo andare a Milano. La chiamata di Cambiasso mi ha fatto capire che mi volevano. Ho scelto l'Italia. Ho detto al mio procuratore e ai miei genitori che volevo l'Inter, la squadra dei miei sogni. In Argentina era seguita tantissimo perché ci giocavano tanti nostri connazionali".

Com’è stato condividere lo spogliatoio con i campioni del Triplete?

"Era un sogno. Era pieno di campioni che avevano fatto la storia dell'Inter. È stato bellissimo. Mi hanno insegnato cosa significano l'umiltà e l'importanza del lavoro. Ho capito che dare il massimo sempre era l'unico modo per arrivare in alto. All'Inter ho vissuto un'esperienza bellissima. Avere tanti argentini come Cambiasso, Samuel e Milito ha reso tutto più semplice. Mi hanno aiutato".