Si è chiusa in maniera improvvisa, e sotto certi aspetti in un modo anche crudele, l'avventura di Adrian Mutu come allenatore della formazione azera del Neftchi Baku. La comunicazione dell'esonero è arrivata infatti ieri mentre l'ex giocatore di Inter, Juventus e Parma si trovava in Romania per assistere al funerale della madre. Il comunicato diramato dal Neftchi accentua il paradosso: "Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il Neftchi PFK e Adrian Mutu.

Il Neftchi PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime profonde condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre”. Mutu era arrivato nella capitale dell'Azerbaigian solo lo scorso mese di luglio.