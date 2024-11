Giornata nera per l'RB Lipsia, che dopo essere uscito sconfitto da San Siro per mano dell'Inter incassa una clamorosa lezione tra le mura amiche della Red Bull Arena per mano del Wolfsburg, che si impone con un perentorio 5-1. I biancoverdi sistemano la questione in pochi minuti: Mohammed Amoura ha portato in vantaggio gli ospiti al 4' e dopo appena un giro di lancetta Tiago Tomas raddoppia il margine tra le due squadre. I Roten Bullen sono tramortiti dall'uno-due e al 16esimo arriva la terza rete dei Wölfe firmata ancora da Amoura.

Nella ripresa la musica non cambia e il Lipsia sprofonda: al 64esimo l'ex Atalanta Joakim Maehle serve il poker lasciato colpevolmente libero di colpire di testa; quaterna che diventa cinquina al 91esimo con la rete di Maramaldo segnata da Kevin Behrens. In mezzo, il punto della bandiera dei sassoni ad opera di Will Orban. Con questo successo, il terzo consecutivo per la squadra di Ralph Hasenhüttl, i biancoverdi risalgono al settimo posto in classifica; il Lipsia viene scavalcato dal Bayer Leverkusen e si lecca le ferite per l'ennesima giornata da dimenticare.