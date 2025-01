Il Monaco si rinforza: l'ultima avversaria dell'Inter nella fase campionato di Champions League ha annunciato l'arrivo di Mika Biereth, promettente attaccante proveniente dallo Sturm Graz, messo sotto contratto fino al 2029. Nato a Londra l'8 febbraio 2003 ma di origini danesi e bosniache, Biereth è cresciuto calcisticamente nel Fulham per poi indossare le maglie di Arsenal, RKC Waalwijk, Motherwell e appunto Sturm Graz. L'operazione ha portato nelle casse del club austriaco circa 20 milioni di euro.

Queste le sue prime parole da neo giocatore del club della Rocca: "Questo momento è davvero speciale per me, l'ambizione del club è grande e appena ho saputo del loro interesse per me ho subito voluto venire ed era tutto quello che avevo in mente. Voglio portare avanti l'eredità degli attaccanti che sono passati di qui. Il Monaco è un grande club quindi la concorrenza è forte, ma la gerarchia può cambiare in qualsiasi momento. Quando sei un attaccante devi segnare più gol possibili e questa competitività in questa posizione all'interno del club è buona. La mia decisione è stata quindi presa anche su questo aspetto". Biereth, da regolamento, potrà al momento giocare in Francia ma dovrà aspettare per poter indossare la nuova maglia in Champions, dove vanta sin qui due gol all'attivo contro Lille e Girona.