Finale di supplementare amaro per l'Atletico Madrid, che perde la semifinale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Finisce 5-3 per il Real Madrid. Al 6' apre le marcature Hermoso. Un'altalena divertentissima che vede il Real ribaltare la contesa: tra il 20' e il 30' Rudiger e Mendy timbrano con successo.

Al 37' la truppa di Simeone acciuffa il 2-2 con una grandissima azione personale di Griezmann, conclusa magistralmente con un destro incrociato che finisce alle spalle di Kepa. Le emozioni non finiscono: un autogol di Rudiger permette all'Atletico di passare ancora avanti, ma l'acuto di Carvajal rinvia l'economia della contesa ai supplementari. Un'autorete di Savic al 119' permette ai Blancos di volare in finale. Al 122' segna anche Brahim Diaz per arrotondare il risultato.