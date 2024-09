Dopo Nemanja Radonjic, tocca all'altro ex del campionato italiano Rade Krunic presentarsi come nuovo giocatore della Stella Rossa. Parlando al sito ufficiale del club serbo, l'ex Empoli e Milan rivela di non vedere l'ora di misurarsi nel nuovo palcoscenico del Marakana di Belgrado: "Sono molto impaziente di giocare in maglia biancorossa, considerando che aspettavo quel momento da tutta la vita. Per caso ho giocato contro lo Zvezda alla festa del cinquantesimo compleanno dello stadio e ricordo la bellissima atmosfera e la presenza di un grandissimo numero di tifosi. Non ho dubbi che anche questa volta sarà così, questa è un'ottima occasione per sostenere la squadra e aumentare la fiducia per tutte le prossime partite".

Il bosniaco conta sui tifosi per una stagione che si preannuncia pesante sul piano degli impegni: "Il ritmo sarà sicuramente molto complicato, visto che quest'anno si giocheranno più partite in Champions League. Dovremmo pensare soprattutto al prossimo avversario e procedere passo dopo passo. I nostri ultras e il Marakana sono sempre stati i nostri giocatori più in campo e sono sicuro che sarà così anche questa volta".