Non è iniziata bene la Champions League della Stella Rossa Belgrado: gli avversari dell'Inter nella seconda giornata hanno dovuto cedere il passo al Benfica nella gara di debutto del Marakana, con i portoghesi che si sono imposti per 2-1. Vladan Milojevic, tecnico dei serbi, ha analizzato così la sconfitta in conferenza stampa: "Forse saremmo potuti entrare più coraggiosi... Forse non più coraggiosi, ma alcuni giocatori erano più confusi. Anche in questo caso, il Benfica è una buona squadra".

Milojevic prosegue: "Abbiamo rispettato il piano. Volevamo giocare mantenendo la pressione alta, volevamo spremerli. Abbiamo però perso facilmente alcune palle, penso più per mancanza di abitudine che per disattenzione. Ci vorrà tempo perché tutti sappiano dove trovarsi in campo. Mi dispiace, penso che avremmo meritato di più del gioco, così non si possono subire gol nemmeno in allenamento. La reazione dei giocatori è stata fantastica. Cosa possiamo fare, è la Champions League".