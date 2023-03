Il Porto è in silenzio stampa. Come riportato dai media portoghesi, infatti, Sérgio Conceição non sarà protagonista nella classica conferenza della vigilia che anticipa il match di sabato contro il Chaves. L'allenatore, sostiene O Jogo, avrebbe "preso questa decisione per non aver condiviso il reclamo presentato questa settimana dall'Associazione portoghese degli arbitri di calcio (APAF) a seguito delle dichiarazioni al termine dell'incontro con Gil Vicente".