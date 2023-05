Il grave infortunio occorso a Bennacer costringerà Pioli a cambiare le proprie scelte a centrocampo. Potrebbe esserci spazio per Tommaso Pobega, non solo contro lo Spezia in campionato ma anche nel derby di ritorno di Champions League. "Da capire se l’ex Torino agirà come trequartista alle spalle della prima punta o se il suo inserimento (o quello di Vranckx) faranno alzare di qualche metro la posizione di Krunic - riporta oggi Tuttosport - Ma non è da escludere che, almeno a Spezia, Pioli torni a varare il trequartista di ruolo, dando di nuovo spazio a De Ketelaere".