Così come l'Inter, anche il Benfica si è allenato in mattinata in vista della gara valida per l'andata dei quarti di Champions League in programma domani all'Estadio Da Luz. Nella rifinitura, riporta Record, Roger Schimdt ha riabbracciato sul campo Gonçalo Guedes e Mihailo Ristic, ormai sulla via del recupero completo; Grimaldo, invece, ha lavorato in palestra. Il tecnico tedesco, per la cronaca, non potrà contare su Alexander Bah, infortunatosi nel classico contro il Porto, e su Nicolas Otamendi, squalificato.