>A margine della cerimonia di consegna delle Rosetas de Prata, il riconoscimento per i soci del Porto in carica da più di 25 anni, il presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ha parlato ai canali ufficiali del club lusitano spiegando quelle che sono le ambizioni della sua squadra: "Peccato per noi quando non siamo ambiziosi. È un sogno che tutti hanno come lo avevamo già 40 anni fa. Chi ha sognato come me non avrebbe mai pensato che oggi saremmo arrivati ​​qui con i titoli che abbiamo. Non possiamo pensare al passato, cioè al Museo e alla nostra memoria, dobbiamo pensare al futuro e al fatto che dobbiamo vincere sempre, considerando però che non è possibile".