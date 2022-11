Vitor Baia, vicepresidente del Porto, commenta per il sito ufficiale dei Dragoes l'esito del sorteggio di Nyon che vedrà i lusitani opposti all'Inter negli ottavi di finale: "Sarà una sfida di altissimo livello contro una squadra di grande qualità, con grandi giocatori. Però crediamo sia possibile passare il turno, vogliamo farcela. La nostra missione rimane intatta e tutto può succedere. Crediamo molto nelle nostre capacità, nelle dinamiche della nostra squadra e del nostro allenatore. Siamo positivi per natura e crediamo che passeremo il turno. Questo è il nostro DNA, il DNA delle vittorie. Sarà comunque un incontro molto difficile".





L'ex portiere della Nazionale portoghese già pregusta la splendida atmosfera che si respirerà nei due stad: "Sarà straordinario vedere San Siro e l'Estádio do Dragão pieni. Saranno due partite di alto livello e vedremo se saremo noi ad arrivare ai quarti di finale. Possiamo fare qualcosa di molto interessante in Champions League, siamo ambiziosi, abbiamo una storia, siamo abituati a stare in queste partite e in questo momento di questa grande competizione. Ora dobbiamo crederci”.