Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, parla ai microfoni del quotidiano AS a poche ore dalla finale di Champions League contro l'Inter: "Vincere sarebbe un sogno, ma cerco di non pensarci troppo. Provo a immaginare come sarà la partita, e spero vada tutto bene. L'Inter la conosciamo: sono competitivi, intelligenti e hanno un modo di giocare che richiederà grande pazienza. Dispongono di armi diverse dalle nostre, devi saperli affrontare".