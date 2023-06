Pep Guardiola tira dritto e schiera la miglior formazione possibile per vincere il derby e conquistare l'FA Cup. Il Manchester City alle 16 giocherà la finalissima a Wembley contro lo United e il tecnico tiene a riposo soltanto Ederson. Per il resto tutti i titolari e presumibilmente è lo schieramento che vedremo sabato prossimo a Istanbul. Walker, Dias e Akanji in difesa davanti a Ortega Moreno; in linea mediana Stones e Rodri a scandire il ritmo, con Grealish e Bernardo sugli esterni. La trequarti è la solita: chiavi della fantasia affidate a De Bruyne e Gundogan, alle spalle di Haaland.