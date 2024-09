In vista del match di sabato prossimo contro il Bayern Monaco, Jonathan Tah, difensore degli eurorivali dell'Inter del Bayer Leverkusen e accostato proprio ai prossimi rivali in campionato nell'ultima finestra di calciomercato, ha detto informando indirettamente anche Inzaghi sullo stato di forma fisica e mentale della squadra di Alonso anche in ottica Champions League: "Siamo assolutamente pronti, al 100%. Non vediamo l'ora. Sappiamo che sarà una partita dura e che metteranno tutto sul campo. Naturalmente lo faremo anche noi, andiamo lì con piena fiducia in noi stessi, sappiamo cosa possiamo fare, sappiamo di cosa siamo capaci. Vogliamo dare il 100% e ovviamente tornare a casa con una vittoria".