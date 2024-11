Netta affermazione per la Stella Rossa nel match giocato oggi in campionato contro il Vojvodina. Secco 3-0 per la formazione biancorossa nella 14esima giornata di campionato, propiziato dai gol, tutti nel primo tempo, di Andrija Maksimovic, Nassir Diga e Cheriff Ndiaye. Sono ora 37 i punti della squadra di Vladan Milojevic, con un vantaggio ampiamente rassicurante sul Partizan secondo.