Non c'è solo l'agente ad esprimere pubblicamente la propria rabbia per il grave infortunio che metterà fuori gioco per diversi mesi il terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies. Anche in casa Bayern Monaco sono logicamente furiosi per l'incidente capitato durante la finestra delle Nazionali, Oltre al CEO Jan-Christian Dreesen, anche il direttore sportivo Christoph Freund si scaglia contro la Federcalcio canadese promettendo un'inchiesta approfondita in merito: "Il modo in cui Davies è stato gestito questo non è stato corretto. È stato al limite della negligenza. Siamo un datore di lavoro e paghiamo anche i giocatori, quindi investigheremo sulla questione".

Freund ha anche commentato il carico di lavoro generale dei professionisti e il rischio di infortuni: "Sappiamo quante partite hanno i giocatori migliori. Dobbiamo pensare a qualcosa di fondamentale; non si tratta del Bayern Monaco, ma della salute dei giocatori. Altrimenti, perderemo i nostri giocatori migliori".