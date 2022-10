Terzo successo di fila in Bundesliga per il Bayern Monaco, avversario martedì sera dell'Inter per l'ultimo match della fase a gruppi di Champions League e oggi vittorioso per 6-2 contro il Mainz. A segno Gnabry, Musiala, Mané (dopo respinta su rigore), Goretzka, Tel e Choupo-Moting. Bavaresi momentaneamente in vetta a quota 25 punti, a più 2 sull'Union Berlino con una partita in meno.