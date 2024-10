Frena il Bayer Leverkusen in Bundesliga che non va oltre il 2-2 in casa contro il Kiel, ultimo in classifica fino ad oggi. La squadra di Xabi Alonso, dopo essere passata in vantaggio per 2-0 dopo 8 minuti grazie alle reti di Boniface e Hofmann, si fa riprendere dagli ospiti complici i gol di Geschwill e Arp (rigore).

Il Bayer, che affronterà l'Inter in Champions League, sono 11 i punti conquistati in 6 partite. Il Bayern Monaco domani ha la possibilità di portarsi a +5.