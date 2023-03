Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica, parlando ai microfoni di BPlay si è espresso sulle chance delle Aguias in Champions League in vista dei quarti di finale contro l'Inter: "Dobbiamo avere i piedi per terra. Sappiamo che le squadre che sono arrivate qui sono tra le migliori al mondo e sarà complicato, ma siamo qui tra le prime otto in Europa. Siamo qui per lottare e, passo dopo passo, cercheremo di passare alle fasi successive.