Continua la striscia di risultati deludenti del Bayern Monaco in Bundesliga. Dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Bochum, gli uomini di Vincent Kompany hanno lasciato due punti anche in casa di un'altra squadra in lotta per la salvezza come l'Union Berlino. Malgrado la situazione in classifica sia comunque comoda, con il Bayern in vetta e ben distante dalle inseguitrici, il direttore sportivo Max Eberl rimette tutti in riga: "Dobbiamo ancora conquistare i nostri punti. Volevamo sia vincere contro il Bochum che guadagnare terreno in questa giornata. Questa era la nostra chiara missione. Non ci siamo riusciti, e ne siamo sconvolti. Si sente dire ovunque che il campionato è già deciso. Ma i punti per decidere questo campionato devono ancora essere conquistati".