È un Pedri amaro quello che si presenta davanti ai microfoni di Marca, a poche ora dalla sfida di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco: "Non ci aspettavamo quello che ci è successo in Champions League, ma è successo così ed è un peccato - dice il centrocampista blaugrana -. Non possiamo fare nulla ora, anche se abbiamo un po' di speranza per il risultato di Viktoria Plzen e Inter. Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede. Ma siamo consapevoli che è davvero complicato".