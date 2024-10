"Non è un infortunio grave". A rassicurare sulle condizioni fisiche di Bukayo Saka ci pensa Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, durante la conferenza stampa pre Bournemouth: "Sta migliorando molto bene. Ha fatto un po' di cose negli ultimi due giorni. Non era abbastanza in forma per giocare con la nazionale nella seconda partita, ma siamo fiduciosi. Abbiamo una sessione di allenamento questo pomeriggio, ha fatto un po' di cose ieri, quindi vediamo se riesce recuperare in tempo", le parole dell'allenatore dei Gunners.

L'attaccante, che non è stato impiegato dall'Inghilterra in Finlandia a causa del problema fisico accusato nel secondo tempo della partita contro la Grecia, dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma a San Siro il prossimo 6 novembre.