Ospite in collegamento con Sky Sport, Giorgio Chiellini ha inquadrato così la scelta tattica di Didier Deschamps di affidarsi a Marcus Thuram preferendolo a Olivier Giroud nel match d'esordio a Euro 2024 della Francia contro l'Austria: "La scelta di Thuram va nella direzione di portare un aiuto alla squadra in fase difensiva - le parole dell'ex difensore della Juve e della Nazionale italiana -. A Mbappé non si può chiedere di tornare indietro, Theo non può fare il terzino statico. Rabiot e Kanté avranno da fare, all'interista e a Dembélé verrà chiesto uno sforzo in più per dare equilibrio".