Didier Deschamps, ct della Francia, sembra essere definitivamente orientato a utilizzare Kilyan Mbappé nella posizione di centravanti nell'Europeo ormai alle porte, anticipando quella che dovrebbe essere la scelta di Carlo Ancelotti non appena l'ex PSG approderà al Real Madrid. Una strategia che l'Équipe definisce 'rischiosa' perché chiede il sacrificio di due giocatori offensivi: Marcus Thuram, infatti, verrebbe esiliato sulla sinistra dopo aver brillato per una stagione intera da numero nove nell'Inter, mentre Antoine Griezmann dovrebbe occupare una posizione più avanzata in campo, da seconda punta, abbandonando il ruolo di centrocampista atipico. Le indicazioni tattiche ricavate dalle due amichevoli, sottolinea il quotidiano transalpino, non sono state confortanti, con l'Austria ci sarà la prova del nove.