Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Austria. Focus sulla situazione di campo ed extra-campo: "Sono sempre calmo e sereno, è colpa nostra e dei nostri giocatori (scherza). Ho guardato quasi tutte le partite, anche oggi Olanda vs Polonia. C’è un’intensità molto alta, non ci sarà una partita facile; la qualità l’abbiamo, ma non basterà".

Le parole di Thuram? "Io alleno, che è già molto. Poi c’è libertà individuale per le espressioni di tutti. In Francia c’è una situazione complicata, siamo tutti cittadini francesi con la libertà di parlare. Non c’è impedimento, ognuno ha la sua libertà, l’importante è restare concentrati per la sfida di domani contro l’Austria"., ha concluso.