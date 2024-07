"Siamo tra le prime quattro d'Europa e non abbiamo rubato assolutamente nulla, onore al Portogallo che ci ha impegnati per 120 minuti ed oltre", ha esordito così Didier Deschamps in conferenza stampa post partita dopo aver conquistato la semifinale di Euro 2024. Conferenza durante la quale il ct della Francia ha spiegato le scelte dei cinque tiratori dal dischetto.

Il problema gol rimane:

"Diciamolo subito, si vede, Mbappé e Griezmann non stanno passando un gran momento. Devono migliorare e sono all'interno di un gruppo di giocatori che li aiuta quotidianamente. Mbappé, lo ripeto, non è in forma e l'ho sostituito perché non riusciva più a scattare come avrebbe dovuto. Era stanchissimo".

Come avete scelto i cinque tiratori?

"In maniera casuale, (ride,ndr), faccio tutto a caso. Scelgo tenendo conto dell'esperienza o di come si sentono i giocatori. Volevo far entrare Olivier ma l'arbitro non lo ha registrato abbastanza presto. So chi è più a suo agio dell'altro. Il primo rigore è importante e anche l'ordine".