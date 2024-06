Thomas Meunier non si fida dei numeri offensivi modesti fatti registrare dalla Francia nelle prime tre gare di Euro 2024: prima degli ottavi di finale col Belgio, le Blues hanno messo a segno appena due marcature, un rigore e l'autogol di Wober. "Mbappé è eccezionale, ma la squadra francese non è solo Kylian: ci sono Griezmann, Dembélé, anche Barcola... In attacco sono un'armata - avverte il terzino del Trabzonspor -. Ho alcune idee su come fermare Mbappé, ma non voglio rivelarle tutte in un'intervista. Inoltre, anche in difesa sono davvero eccezionali. È un gruppo abbastanza completo. La chiave sarà a livello mentale: dovremo avere tanta aggressività, nessuna paura della palla e penso che riusciremo a superarli in astuzia".