Ralf Rangnick non farà calcoli contro la Polonia, nel match al quale l'Austria si presenterà con ben cinque diffidati (Kevin Danso, Maximilian Wöber, Phillipp Mwene, Konrad Laimer e Christoph Baumgartner), tutti a rischio squalifica per l'ultima del girone contro l'Olanda: "La prossima partita è troppo importante per noi, schiereremo la squadra migliore e più forte possibile", ha assicurato il ct degli austriaci a margine dell'esordio a Euro 2024 con la Francia. Una sconfitta di misura dalla quale comunque Rangnick ha tratto indicazioni positive: "Il nostro gioco ha funzionato bene contro uno dei migliori avversari al mondo in questo momento. Non è stata una prestazione nella media quella dei francesi, ma una prestazione al top anche per i loro standard. E siamo rimasti in gara fino alla fine. Loro comunque hanno meritato la vittoria, hanno costruito più occasioni di noi".