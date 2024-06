Gol e vittoria ieri per Marko Arnautovic contro la Polonia, risultato che permette all'Austria di restare sulla scia di Olanda e Francia, l'attaccante dell'Inter, autore del terzo gol della serata messo in rete dagli undici metri, ha risposto ai canali della UEFA.

"Per noi è stata una vittoria molto importante, siamo tutti molto contenti perché abbiamo investito tanto in questa partita. Abbiamo meritato di vincerla alla fine. La nostra prestazione contro la Francia non è stata male, ma con la Polonia volevamo essere più concreti in avanti e andare oltre i nostri limiti. Quando ciò accade, siamo davvero una buona squadra e lo abbiamo dimostrato oggi".

