"Cosa cambierei della partita con l'Italia? Il risultato". Comincia con una battuta e un sorriso l'intervista a Sky Sport di Sylvinho, ct dell'Albania, alla vigilia della sfida con la Croazia: "Si migliora sempre, si vede. L'Italia è una squadra forte, fermare il palleggio di Jorginho e Barella per noi è stata una cosa difficile - ammette -. Hanno calciatri di un livello molto alto. nel primi 15' siamo stati sottotono, ma è la seconda volta che siamo in un Europeo e abbiamo giocatori govani. Devo ringraziarli perché siamo rimasti in gara fino all'ultimo momento".