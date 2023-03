A Malta c'è stato l' upgrade della visibilità del brand LeoVegas.News, com'è nata l'idea? "Poiché l'Inter si è recata a Malta per un ritiro invernale nel dicembre 2022, siamo stati invitati a diventare il partner temporaneo del kit di allenamento per valutare il potenziale. Abbiamo visto rapidamente ottimi risultati ed essendo un'azienda basata sui dati, è stata una decisione facile aumentare la nostra collaborazione".

Come nasce la collaborazione di LeoVegas.News con l'Inter? E perché proprio i nerazzurri? "L'Inter ha circa 508 milioni di tifosi in tutto il mondo e abbiamo visto un potenziale fantastico per aumentare la visibilità internazionale dei nostri marchi. L'Inter è uno dei brand di calcio più forti al mondo, con una portata globale e alcuni dei tifosi più appassionati in circolazione. All'inizio della stagione, siamo diventati il loro partner ufficiale di infotainment con il nostro marchio LeoVegas.News, e con il tempo questa partnership si è evoluta in quello che è oggi: siamo entrambi partner di infotainment e front partner ufficiale del kit di allenamento. Come tutte le partnership di successo, si è rafforzata nel tempo. E, naturalmente, l'Inter è famosa per vincere, ed è sempre una buona idea collaborare con i vincenti!".

Una partnership iniziata in punta di piedi, con la presenza del brand al centro sportivo di Appiano Gentile e sui LED del Meazza durante le partite. Così LeoVegas.News è diventato lo scorso settembre Official Infotainment Partner di FC Internazionale, nell'ambito di un accordo triennale. Poi, nel corso della tournée di Malta a dicembre, l'implementazione della collaborazione con la sponsorizzazione del training kit dell'Inter, tutt'ora in corso. Insomma, l'intesa tra la società svedese attiva nel gioco online e il club nerazzurro va a gonfie vele, con reciproca soddisfazione. FcInterNews.it ne ha parlato in esclusiva con Niklas Lindahl , CMO di LeoVegas Group.

Avete in previsione un'estensione della partnership? LeoVegas.News potrebbe candidarsi come Main Sponsor della maglia nerazzurra?

"Il calcio e le voci vanno di pari passo, giusto? Siamo molto orgogliosi e felici della nostra attuale partnership! Al momento ci stiamo concentrando per assicurarci di attivare questa collaborazione nel miglior modo possibile, creando valore per il club, i tifosi e il nostro pubblico di LeoVegas.News. Ma siamo un'azienda in rapida evoluzione e basata sui dati, quindi chissà cosa ha in serbo per noi il destino".

Sareste pronti a legare il vostro brand al nuovo stadio dell'Inter nel momento in cui verrà realizzato?

"Non vediamo l'ora di vedere l'Inter giocare in un nuovo stadio, vediamo cosa ci riserva il futuro".

Sono in agenda nuove iniziative collaterali con l'Inter?

"Vedremo, intanto siamo molto entusiasti della nostra nuova partnership con l'Inter. E stiamo lavorando per offrire ai lettori di LeoVegas.News informazioni uniche sul calcio italiano in generale e contenuti unici da questa fantastica squadra di calcio!".

