Edoardo Vergani, attaccante classe 2001, non è più un giocatore dall’Inter dallo scorso 31 agosto 2021, quando la società nerazzurra lo ha ceduto, in via definitiva, alla Salernitana. L’ex canterano nerazzurro, dopo la trafila nel settore giovanile, era passato nel 2020 al Bologna in prestito e qui aveva giocato sia nel settore giovanile che in prima squadra. Poi, appunto, l’approdo tra i granata campani dove nello scorso campionato ha collezionato 7 gettoni, tra campionato e Coppa Italia.