Un milione. Questa, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, la distanza tra l'Inter e Denzel Dumfries nei discorsi già avviati per il rinnovo del contratto dell'olandese. Quello attuale scadrà nel giugno del 2025, data neanche troppo lontana per rilassarsi troppo. Il rischio di entrare infatti nell'ultimo anno di contratto e perdere potere nelle negoziazioni per il club nerazzurro è reale, per questa ragione in Viale della Liberazione vogliono arrivare a un accordo in tempi brevi.

Attualmente Dumfries guadagna 2,6 milioni più bonus, cifra che lo pone al di sotto rispetto alla media dei titolari. Per rinforzare il suo legame con l'Inter l'esterno olandese, oggi un punto fermo della squadra di Simone Inzaghi, chiede 4,5 milioni a stagione a fronte di una proposta di 3,5 milioni. Distanza evidente ma tutt'altro che incolmabile, perché entrambe le parti sono intenzionate ad arrivare alla firma. Ergo, trovarsi a metà strada intorno ai 4 milioni rappresenta la più logica conclusione della trattativa, un po' come accaduto con Federico Dimarco che ormai deve solo presentarsi in sede per lasciare il proprio autografo sul nuovo accordo.

Per quanto concerne il mercato, invece, Dumfries continua a riscuotere interesse all'estero ma ad oggi nessun club si è fatto avanti in modo concreto. Ad ogni modo, a prescindere da quello che accadrà la prossima estate, la dirigenza nerazzurra vuole blindare l'esterno prima che arrivino tentazioni esterne.

