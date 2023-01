La sconfitta interna di oggi nel derby di Londra contro l'Arsenal ha complicato ulteriormente la classifica del Tottenham (oggi quinto), che rischia di non arrivare tra le prime quattro in Premier League e agganciare il piazzamento Champions League. Per questo Antonio Conte insiste per avere altri rinforzi durante il mercato di gennaio e tra questi la prima scelta, per la corsia di destra, è Pedro Porro dello Sporting Lisbona.

Gli Spurs si sono spinti a offrire 35 milioni pagabili in 3 rate, non volendo pagare per intero la clausola da 45 milioni fissata dai lusitani (unica soluzione), e hanno già trovato l'accordo per un quinquennale con il giocatore (operazione curata dall'agente Frank Trimboli). Al momento dunque non c'è ancora l'intesa tra i club e non è escluso che se il discorso andasse troppo per le lunghe Fabio Paratici possa virare su un altro obiettivo nella lista della spesa presentatagli da Conte. Il nome è Denzel Dumfries, che il Chelsea punta da tempo ma ancora non ha mosso passi ufficiali.

E in questi giorni l'agente del nerazzurro, Rafaela Pimenta, è a Londra e potrebbe approfondire i discorsi anche con gli Spurs, che l'Inter valuta 50 milioni ma al contempo sarebbe pronta a considerare una proposta da circa 40 milioni. Bisogna dunque vigilare su questa situazione di mercato, perché se saltasse la trattativa per Porro il Tottenham si fionderebbe su Dumfries, mettendo a dura prova le resistenze dell'Inter.