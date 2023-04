Secondo quanto raccolto da FcInternews , nel summit di mercato andato in scena giovedì a Barcellona , in cui Edoardo Crnjar ha fatto da mediatore come successe nell'affare Vidal, Mateu Alemany, ds dei catalani, ha chiesto all'omologo interista Piero Ausilio informazioni su Denzel Dumfries , nome proposto proprio ai dirigenti blaugrana, alla ricerca di un nuovo terzino destro, dalla Wasserman Group, la nuova agenzia che cura gli interessi dell'olandese.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi papabili, nell'ambito di trattative che prevedono degli scambi, oltre ai soliti Marcelo Brozovic e Franck Kessié, argomento di discussione è stato anche il futuro di Ronald Araujo, che però Xavi non vorrebbe mettere sul mercato. L'altro profilo di interesse per i nerazzurri, che potrebbe lasciare Barcellona per liberare spazio salariale in vista del supercolpo Messi, è quello di Ferran Torres. Nessun riscontro, infine, su Jordi Alba, che non scalda la dirigenza di Viale della Liberazione.

