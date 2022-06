Ribadire le strategie già emerse l'ultima volta e valutare ogni possibile evoluzione di mercato. Oggi il management dell'Inter e Simone Inzaghi hanno fatto il punto in Viale della Liberazione, a partire dal rinnovo del tecnico che verrà annunciato entro fine mese (tutto fatto da giorni). Per quanto concerne la rosa, è stata confermata la necessità di chiudere con un attivo importante il mercato ma non è scontato che debba partire per forza un big. Qualora le uscite fossero Stefan de Vrij e Denzel Dumfries , unite a 'cessioni minori', il pericolo di veder partire un pezzo dello zoccolo duro sarebbe scongiurato. Ma ancora è presto e la dirigenza è pronta a muoversi in base alle offerte che potrebbero arrivare.

Parallelamente, procedono i discorsi con l'Empoli per Kristjan Asllani, obiettivo che convince tutti, per Raoul Bellanova (manca ancora la quadra con il Cagliari) e per Gleison Bremer, destinato ad arrivare a prescindere da una cessione nel pacchetto arretrato. Smentito invece l'interesse per Juan Cuadrado in caso di partenza di Dumfries. In questo caso l'Inter andrebbe su un esterno titolare, provando a replicare l'operazione con il PSV Eindhoven per l'olandese della scorsa estate.