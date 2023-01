Tutto tace sull'asse Milano-Parigi. Il nome caldo è sempre quello di Milan Skriniar, destinato a sposare il PSG tra gennaio e giugno, quando sarà svincolato dall'Inter per la scadenza del contratto. Al momento, però, non è ancora arrivato nessun rilancio da parte dei parigini per provare a portare lo slovacco in Francia a poche ore dalla chiusura del mercato, in calendario domani.