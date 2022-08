Dopo aver ceduto Andrea Pinamonti , in casa Inter si attendono novità su un altro giocatore assai cercato sul mercato: Cesare Casadei . Il classe 2003 è diventato a sorpresa un giovane ambito a livello internazionale, non solo in Italia dove i nerazzurri avrebbero voluto inserirlo nell'operazione per Gleison Bremer.

CHELSEA - In Viale della Liberazione una soluzione con possibilità di riacquisto del cartellino sarebbe gradita, ma è chiaro che se arrivasse un'offerta economica importante il discorso cambierebbe. In tal senso il Chelsea ha bussato due volte alla porta nerazzurra proponendo prima 8 milioni, poi 10. Cifre ancora basse per rinunciare al centrocampista 19enne. Non a caso la richiesta parte da 20 ma a 15 l'Inter accetterebbe. Anche perché, viste le necessità finanziarie, una plusvalenza del genere per un ragazzo mai visto tra i professionisti sarebbe oro colato. Questo almeno il ragionamento alla base dell'apertura a trattare.

JOLLY BUSARDÒ - Oggi la procura di Casadei è ancora di Michelangelo Minieri, che ha portato all'Inter la proposta del Chelsea. Ma è noto che il ragazzo si stia guardando intorno per capire a chi affidare la gestione dei propri interessi e tra i grandi favoriti figura Paolo Busardò, protagonista in tutti i sensi del mercato nerazzurro. Il manager ha ottimi rapporti con il Nizza, dove ha portato Mattia Viti dall'Empoli per 15 milioni ed è al lavoro per mettere su un'operazione da 12 milioni per Casadei, magari con percentuale su una futura rivendita come per l'ex difensore empolese.

Quindi, la situazione intorno al giovane centrocampista è piuttosto articolata: Sassuolo 8-9 milioni con recompra, Chelsea 10 milioni i n attesa di possibile rilancio e Nizza potenzialmente 12 milioni, offerta ancora da formulare. La prossima settimana il futuro di Casadei sarà più chiaro