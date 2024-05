L'Italia è sempre l'Italia, difficile lasciarla per trasferirsi all'estero. Questo un pensiero che accomuna due ormai ex giocatori dell'Inter, che dopo aver festeggiato lo Scudetto della seconda stella hanno salutato per fine contratto, come ampiamente previsto. Si tratta di Stefano Sensi e Davy Klaassen, che in questa stagione hanno raccolto davvero pochi minuti in campo ma difficilmente ne avranno un ricordo negativo. Per entrambi è già tempo di pensare alla prossima tappa, che sceglieranno personalmente.

Per quanto concerne il nativo di Urbino, dopo i primi approcci dalla MLS e dalla Turchia, si è fatto avanti il Como neopromosso in Serie A e parecchio ambizioso. Un'ipotesi che Sensi gradirebbe, visto che preferirebbe rimanere nel campionato italiano piuttosto che avventurarsi in esperienze troppo esotiche. Fronte Klaassen, invece, c'è sul tavolo una proposta biennale da parte del Besiktas che però l'olandese ha per ora messo in stand-by, perché la compagna (prossima a diventare moglie) si è trovata così bene in Italia da voler rimanerci. Per questa ragione l'ex Ajax si prenderà del tempo nella speranza che gli arrivi un'offerta da un club di Serie A di medio livello, dove magari concludere la carriera.

A prescindere da dove li porterà la carriera, sia Sensi sia Klaassen potranno presentarsi alla nuova tifoseria con il tricolore, anche se virtuale, sul petto.