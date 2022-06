Martin Satriano, attualmente in vacanza, secondo quanto appurato da FcInterNews, dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di accettare la corte dell’Empoli. Proprio nel giorno della firma di Kristjan Asllani, del cui trasferimento a Milano l'uruguaiano è contropartita. Mancano pochi dettagli per il trasferimento in prestito del giovane calciatore, ma il più è fatto.