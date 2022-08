Sicuramente sabato non verrà convocato per Lecce-Inter. Ma chi lo sa, forse, nel girone di ritorno, potrebbe scendere in campo in Inter-Lecce. Però non con la maglia nerazzurra. Eddie Salcedo è, dopo la cessione al Sassuolo di Andrea Pinamonti, l'ultimo giocatore in uscita da Appiano Gentile. Sull’attaccante classe 2001 ex Spezia, oltre allo Standard Liegi, l’Udinese e il Pisa (almeno stando a quanto dichiarato dal numero uno del club toscano) ci sono infatti – secondo quanto appurato da FcInterNews – anche i salentini.