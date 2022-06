Entra in scena Adriano Galliani in persona nell'operazione Andrea Pinamonti. Il dirigente del Monza oggi ha chiamato personalmente, con una delle sue classiche mosse, l'attaccante di Cles per convincerlo ad accettare il trasferimento ai brianzoli. Un trasferimento che garantirebbe all'Inter 18-20 milioni di euro e alla squadra di Giovanni Stroppa un attaccante giovane e in ascesa, come dimostrato nell'ultima stagione a Empoli. Finora Pinamonti non è sembrato convinto dell'ipotesi biancorossa, ambendo ad altri palcoscenici.