Keep calm. Questo il messaggio che filtra da Viale della Liberazione in merito ad alcuni rumors discordanti su Benjamin Pavard. Il quale, dopo l'assenza di ieri per 'malattia', oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo del Bayern Monaco agli ordini di Thomas Tuchel. Il quale è tutt'ora il motivo principale per cui il francese non è già ad Appiano Gentile ad allenarsi. Tra i due club l'accordo c'è da giorni, 30 milioni più bonus, ma nell'accordo c'è anche la richiesta dei tedeschi di aspettare il sostituto prima di liberare l'ex Stoccarda. Una ricerca in corso con diversi profili già individuati e ottime possibilità di ingaggiarne uno a stretto giro.

Non c'è dunque alcun dubbio sul trasferimento di Pavard all'Inter, perché la dirigenza bavarese ha promesso ai nerazzurri e al calciatore che l'operazione si farà. L'unico dubbio resta la tempistica: salvo blitz nelle prossime ore, c'è il rischio che Simone Inzaghi non possa averlo a disposizione a Cagliari lunedì sera, sperando che Matteo Darmian torni a disposizione (c'è ottimismo) posto che Francesco Acerbi difficilmente lo sarà. E a questo punto anche l'acquisto più caro di tutta la Serie A in questa sessione di mercato.