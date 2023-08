Quando tutto sembrava indirizzato verso la direzione giusta, con Bayern Monaco e Inter ormai distanti appena 5 milioni tra richiesta e offerta e il giocatore rimasto in panchina per tutta la partita contro il Werder Brema, ecco la doccia gelata: Thomas Tuchel ha chiesto che Benjamin Pavard rimanga in Bavaria. Una presa di posizione che secondo Sky Deutschland metterebbe fine a ogni discorso, ma che invece al momento rappresenta solo un momentaneo stop, non certo insormontabile.

Chiaramente l'Inter non si aspettava questo intoppo, visto che un passo alla volta stava lavorando ai fianchi dei bavaresi per ridurre il gap economico. E di sicuro non ha intenzione di cambiare obiettivo senza aver provato tutto il necessario per arrivare a Pavard, forte anche della ferrea volontà del difensore di vestirsi di nerazzurro (come ribadito anche dalle ultime iniziative social). Per questo domani le due dirigenze si sentiranno nuovamente per sbloccare l'impasse, provocata dal contropiede dell'allenatore tedesco più che da questioni economiche.

Magari sarà proprio un passo avanti nell'offerta dell'Inter a convincere il direttivo del Bayern a privilegiare l'aspetto aziendale più che quello tecnico, posto che il francese ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2024 e che rispetto ai 35 milioni con bonus chiesti dai tedeschi i nerazzurri sono arrivati a 30 milioni.