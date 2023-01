La scorsa estate, quando Robin Gosens sembrava potesse lasciare l'Inter e la dirigenza nerazzurra stava valutando potenziali sostituti per la fascia sinistra, uno dei nomi accostati al club fu quello di Jordi Alba , tra gli esuberi del Barcellona. I catalani, in una situazione finanziaria complicata che aveva imposto tagli ai costi e l'addio dei veterani, avevano provato a offrire il terzino spagnolo all'Inter, ottenendo in cambio una risposta negativa. Anche perché poi Gosens è rimasto per giocarsi le proprie chance .

La storia nelle ultime ore si è ripetuta e, nell'ambito dei discorsi per lo scambio Brozovic-Kessie, a cui si è poi aggiunto quello per Correa-Depay, i blaugrana hanno provato a inserire ancora una volta il classe '89 spagnolo, sperando di intavolare un altro scambio a loro conveniente. Ma anche in questo caso l'idea è morta sul nascere, perché l'Inter non sente la necessità di un rinforzo a sinistra e, soprattutto, per costi ed età Jordi Alba non sarebbe un profilo interessante, neanche nell'ambito di uno scambio utile per il bilancio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!