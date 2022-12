Mentre tra poco, con la finestra invernale, inizierà a prendere piede il mercato dei calciatori, quello dei procuratori è sempre vivo. Due giovani canterani nerazzurri, attualmente in prestito, hanno infatti deciso di cambiare agente. Si tratta di Niccolò Squizzato, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Renate e di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che in questa stagione indossa la maglia della Reggina.