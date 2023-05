"Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Io e la società siamo sulla stessa lunghezza d'onda, penso che continueremo insieme e sono felice". Parole e musica di Alessandro Bastoni, dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. La conferma del diretto interessato è una sorta di sigillo su un accordo ormai solo da ratificare e l'appuntamento in agenda per definire gli ultimi dettagli è fissato a giugno, a ridosso della finale di Champions League contro il Manchester City.

Nell'occasione, la dirigenza parlerà con l'agente Tullio Tinti anche del contratto di Simone Inzaghi, altro suo assistito. I dubbi e le perplessità sul suo operato sono stati spazzati via dall'ultimo mese in cui la squadra ha ripreso in mano le redini in campionato, ha conquistato la Coppa Italia e ha raggiunto un'insperata finale di Champions League. Soprattutto in Viale della Liberazione sono rimasti piacevolmente colpiti dal modo in cui l'allenatore piacentino ha gestito i momenti più complicati e ha mantenuto il gruppo sul pezzo.

Pertanto, posta anche la 'legge Marotta' per cui il manager difficilmente inizia una stagione con un tecnico in scadenza di contratto è probabile che le parti inizino a parlare anche del prolungamento fino al 2025 del contratto di Inzaghi (portandolo a 6 milioni netti rispetto agli attuali 5,5) che, dal canto suo, come ammesso, sarebbe felice di proseguire il suo lavoro all'Inter. Work in progress.

